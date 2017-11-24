Kardeşim Benim 2 galasında emektar oyuncu Erol Taşçı'ya büyük saygısızlık

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DESTEK MESAJI ATTI

Murat Boz’un ilk filmde rol alan ancak devam filminde oynamayan sevgilisi Aslı Enver, galaya katılmadı. Enver, birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını sosyal medyada “Canım sevgilim. Çok güzel geçsin gecen. Seni seviyorum” notuyla paylaşarak Boz’a destek oldu. Burak Özçivit “Filmde Aslı da olsun çok istemiştik ama programına uymadı. İnşallah ileride tekrar çalışırız” diye konuştu.