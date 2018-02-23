Yargıtay, miras davasında soybağının tespiti için DNA testi yapılmasının kişilik haklarına saldırı sayılmayacağı ve manevi tazminatı gerektirmeyeceğine hükmetti.

Habertürk TV'den Yasemin Güneri'nin haberine göre, İstanbul'daki miras davasında 2012 yılında ölen kaptan pilot M.A'nın birinci evliliğinden olan oğlu T.A., babasının ikinci eşinden olan kız kardeşi M.A. aleyhine soybağının reddi davası açtı. Kız kardeşinin mirastan yararlanmamasını isterken, mahkemeden DNA testi yapılmasını talep etti. Test sonucunda M.A.'nın T.A.'nın kardeşi olduğu ve mirastan yararlanacağı kesinleşti. Bunun üzerine M.A. abisi T.A.'ya karşı dava açtı. Soybağının reddi davasıyla gururunun incindiğini, DNA testiyle de kişilik haklarının ihal edildiğini belirtti. Bu gerekçeyle hem kendisi hem de annesi adına 20 bin liralık tazminat talep etti.

"DNA TESTİ İSTENMESİ DOĞAL"



İstanbul Anadolu 9'ncu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, kız kardeşine soybağı reddi davası açan T.A., babasının Ç.A. ile hamileliksonrası evlendiğini, kardeşinin babasıyla ilişkisinin kötü olduğunu ve bu nedenle şüpheye kapıldığı için DNA testi talep ettiğini söyledi. Mahkeme T.A. aleyhine açılan tazminat davasını reddetti. DNA testi yapılmasının manevi tazminatı gerektirmediğine hükmetti. Soybağının tespiti için açılan davalarda DNA testi istenmesinin doğal olduğu ve takdirin mahkemede olduğu belirtildi.

Yerel mahkemenin bu kararı Yargıtay tarafından da onandı. Buna göre soybağının tespiti davalarında DNA testi istenmesi ve yapılması, kişilik haklarına saldırı ve rencide edici hakaret sayılmayacak.

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