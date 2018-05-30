'Kardeşler' Karlovy Vary Film Festivali'nde

Ömür Atay'ın uzun metraj filmi Kardeşler, bu yıl 29 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan 53. Karlovy Vary Film Festivali'nin Ana Yarışma Bölümü'nde yer alacak.

Bir namus cinayetini konu alan film, birbirlerinin kaderini yaşamak zorunda olan iki kardeşi merkeze alarak ilerliyor. Filmin başrollerinde Yiğit Ege Yazar, Caner Şahin ve Gözde Mutluer gibi isimler yer alıyor. Yapımcılığını Funda Ödemiş'in yaptığı filmin senaryosu da yönetmen Ömür Atay tarafından kaleme alınıyor.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Eurimage ve FFHSH (Hamburg Film Fonu) desteği ile çekilen film Türkiye- Almanya- Bulgaristan ortak yapımı. Filmin çekimleri ise geçtiğimiz sene Eskişehir ve İstanbul’da gerçekleştirildi.