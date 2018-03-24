Edirne'de işçi emeklisi kardeşler Mümtaz Çavutçu ile Ahmet Çavutçu arasında, aileden kalan mirasın paylaşımı sırasında 1976 yılına anlaşmazlık çıktı. Anlaşmazlık nedeniyle küsen kardeşler birbirleriyle konuşmayınca, araya giren çocukları 19 yıl süren küslüğe kardeşleri barıştırarak son verdi.
Edirne'nin Barutluk Mahallesi'nde aynı sokak üzerinde karşılıklı evlerde oturan kardeşler, bu kez 2004 yılında çeşitli nedenlerle tartışıp, küstü. Ahmet Çavutçu, evinde aşırı gürültü yaptığı ve kaçak içki sattığı iddiasıyla ağabeyi Mümtaz Çavutçu hakkında polise şikayetçi olunca, küskünlük gerginliğe neden oldu.
PENCERE VE DUVARLARA ASILAN YAZILARLA MESAJLAŞMA
DHA'nın aktardığına göre, şikayetin ardından hakkındaki suçlamalara takipsizlik verilen Mümtaz Çavutçu, önce kardeşinin evine bakan evinin kapısını kapatıp, başka bir giriş yaptı. Ardında da kendisini şikayet eden kardeşine mesajını evinin penceresi ve duvarlarına astığı yazılarla vermeye başladı. Mümtaz Çavutçu, hakkında mahkemenin verdiği takipsizlik kararı ile birlikte, 'Adliye ve karakolu yol yapacaksın. Sonra da uzlaştırın bizi hakim bey diyeceksin. Yok öyle 5 kuruşa köfte', 'Adliye ve karakol gülü', 'Şimdi ben kime mektup yazacağımı biliyorum. Bir şey yapar mıyım yapamam mı. Pek yakında', 'Zavallı kara kedi', 'Zavallı topal ördek. Havlayan it cami duvarına yaslanıp pineklermiş', Gambazlığı meslek edinmiş kişi. Zavallı ucube yaratık', 'Sahtekar topal ördek penguen'in de aralarında bulunduğu ve zaman zaman hakaret de içeren çeşitli yazılar yazarak kardeşine mesaj gönderdi.
Ahmet Çavutçu da ağabeyinin hakkındaki iddialarına cevap vermek için evinin duvarına, 'Pavyon erkeği oku', 'İnkarcı, yalancı iftiracıya' başlığını taşıyan bir yazı astı.
Yazıda, 'Sokak duvarına yazanı tanıyor musunuz ? 1978'te Kıyık tuvaletlerinde kendini vurdurup, beni vurdular diye diye iftira atan kişiyi tanıyor musun? Babasının sağlığında eve kapıdan değil, pencereden giren adamı tanıyor musunuz? Yakın zamana kadar ramazan ayı ve dini gecelerde içki içen ateisti tanıyor musun? Babasının kovalarken ayakkabı giymeden kaçanı tanıyor musun? ifadelerine yer verdi.
KARŞILIKLI SUÇLAMALAR
İki kardeş arasında karşılıklı asılan yazılarla suçlamalar devam ederken, zaman zaman da sözlü tartışmalar yaşanıyor. Ahmet Çavutçu, aralarındaki sorunun miras anlaşmazlığından kaynaklandığını belirterek, ağabeyinin kendilerini sürekli rahatsız ettiğini öne sürdü.
Ahmet Çavutçu, karşılıklı yazıların asılmasının ağabeyini evinin kapısını iptal edip, tam karşısında açtığı demir kapıdan kaçak içki sattığı gerekçesiyle şikayet ettiğini belirterek, "Bunun üzerine hakkımda hakaretli yazılar yazmaya başladı. Takip altına aldılar. Ben gerekli şikayetimi yaptım. Savcılık soruşturmasını yaptı ama bu durmadı. Bunun maziden, 80 öncesinden alışkanlıkları var. Duvarlara yazı yazma huyu var. Terk edemediği çocuksu hareketleri var. Kendisini ağabeyim olur ama reddettim demiyorum. 1976 yılında beni dolandırdı. 2017'de yine dolandırdı. Paramı vermedi. Ben asker olduğum sene yapmış olduğu satışların bana hesabını veremedi. Ben bununla 19 sene konuşmadım. 19 sene çocukların ön ayak olup barıştırmasıyla tekrar barıştık. En son 2004 yılında tekrar küstük, o günden bu güne konuşmuyoruz. Bu yaşanan olayların ardından 4 kardeş birbirimizle konuşmuyoruz" dedi.
"DAVA AÇMADIM"
Ahmet Çavutçu, ağabeyinin hakkında yazdığı yazıları da fotoğraflayarak savcılığa şikayette bulunduğunu belirterek, "Yazdığı yazıları dosya halinde sundum ama dava açmadım. Bunu koz olarak kullanıyor. Kapım önünde bulunan evin önünde pencereden içki satmak için yol bıraktı. Bu yolu arabayla gelenlere kaçak içki satmak için kullanıyor. Burası yol değil, bu yolu kapatırsa ve bize ait olan yerleri eşit paylaşırsa şikayetçi olmam. Yazı işini o başlattı. O kaldırsın ben de kaldırırım. Benim suçum varsa, gidip beni karakola şikayet etsin, ben nasıl onu şikayet ettiysem o da beni etsin" dedi.
"BENİ ŞİKAYET EDİNCE YAZI YAZMAYA BAŞLADIM"
Mümtaz Çavutçu ise kardeşinin kendisini 3 kez savcılığa şikayet ettiğini belirterek, "Ben içki satmıyorum, kendim içiyorum. Beni geçtiğimiz, Temmuz ayında karakollara ve savcılığa, kaçak içki satıyor diye şikayet edince, ben de yazı yazmaya başladım. Beni mektup yazarak da ayrıca şikayet etmiş. Polis araştırma yaptı, savcılık takipsizlik kararı verdi. Bu yazılarda hakaret de yok. Hakaret varsa savcılık orada, şikayetçi olsun. Evlerimizin önünden geçen yolu kapatmamı istiyorlar. Yolu neden kapatayım, ya yangın olsa, itfaiye, ambulans oraya nasıl girecek. O yolda benim hissem var. Kapatmam" diye konuştu.
Kardeşler arasındaki yazılarla devam eden karşılıklı suçlamalar zaman zaman aile fertlerinin de karıştığı tartışmalara dönüp, sürüyor.
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