"Kardeşliğimize halel getirmeyeceğiz"

Albayrak, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Maltepe Başıbüyük Spor Stadı'nda düzenlediği iftar programına katıldı.

Ramazan'ın bereketinin kardeşlik ve dayanışmayı pekiştirdiğini ifade eden Albayrak, bu iftar programının da Türkiye'nin ihtiyacı olan birlik ve beraberliği yansıttığını söyledi.

"Bu tablo, aynı zamanda bu topraklarda bizi bir, diri ve güçlü yapan manevi iklimin de tablosudur." diyen Albayrak, bunun Türkiye'yi geleceğe taşıyacağını dile getirdi.

Albayrak, bu coğrafyada yaşanan tüm süreçlerde bölgeyi ve ülkeyi fitnelerle parça parça bölmek isteyenlerin karşısında güçlü kalan tek şeyin birlik ve beraberlik olduğunun altını çizdi.

Kudüs'ün fethinin ve Selahaddin Eyyubi'nin zaferinin intikamını almak isteyenlerin düşüremedikleri tek kalenin kardeşlik olduğunu vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Selahaddin Eyyubi'yi bu topraklarda unutturmaya ve silmeye çalışanların önündeki tablo budur. Bu kardeşlik tablosu düşerse tüm bu coğrafyanın, Müslümanların ve ümmetin yönlerini tayin edecekleri deniz fenerinin ışığı söner, umudu kaybolur, yardım bekleyenlerin umudu karşılıksız kalır. Bunları çok iyi bildikleri için 10 yıllardır bu kardeşliğe kast ediyorlar. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun kararlılığıyla kardeşliğimize halel getirmedik, bundan sonra da halel getirmeyeceğiz. Bu dayanışma, birlik ve beraberliğe kimsenin dur demesine izin vermeyeceğiz. Nifak tohumlarına karşı sizler ve bizler hep birlikte, bir kardeşlik ruhu içinde önce ramazanımızı sonra da Ramazan Bayramımızı muhabbetle kucaklayacağız."



