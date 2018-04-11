Çin’in başkenti Pekin’deki hayvanat bahçesinde dinlenen bir karga, bir erkek pandanın poposundan tüy kopardı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre karganın daha sonra o tüy yumağını yuva yaparken kullanmak üzere aldığı anlaşıldı.

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