Karga ‘kart’ dedi

Japonya’da, kargaların ne kadar akıllı olduklarını kanıtlayan bir video çekildi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntülerde bir karga, yolculardan birinin kredi kartını çalıyor ve bilet gişesine yerleştirmeye çalışıyor.

Uzmanlara göre karganın kartı çalmasının nedeni, üzerindeki parlak hologramlar olabilir.

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