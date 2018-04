Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre Karikatürist Suat Gönülay, Vakur Barut çizgi romanının temasını oluşturan özgün fikir ve eserinin, bir cips markasının Sokaktan Temalar isimli reklamında kullanıldığı iddiasıyla maddi-manevi tazminat davası açtı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada, reklamı hazırlayan şirket, reklamda kullanılan ‘tabelalarda, otobüslerin, ambulansların üzerinde konuşma balonlarının yer aldığı yöntemin’ Vakur Barut çizgi romanından önce dünyada kullanıldığını savundu. Alice BBDO Reklam Ajansı, aynı yöntemin Ray Nelson isimli ABD’li yazarın 1963 tarihli ‘The Magazin of Fantasy and Science Fiction’ isimli dergide yayımlanan ‘Eight o’Clok in the Morning’ adlı kısa hikâyede ve yönetmen Hugo Ramirez’in çektiği video klipte kullanıldığını ileri sürdü.

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda ise çizgi romanın ve reklam filminin eser niteliğinde olduğu, reklamda çizgi romandaki esas unsurlardan yüzde 10 oranında yararlanıldığı ve reklamdaki Penguen Dergisi’nin 53’üncü sayısında yer alan karikatüre benzerlik taşıyan 2 ana unsurun net olduğu belirtildi. Mahkeme, cips üreticisi şirket ile Alice BDOO Reklam Ajansı’nın karikatürist Gönülay’a 30 bin TL maddi, 3 bin TL manevi olmak üzere 33 bin TL tazminatı 13 yıllık faiziyle ödemesine hükmetti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER