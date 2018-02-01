Mekik çekmek karın yağlarını eritir mi?

Diyetisyen Aysun İpek, düzenli, çeşitli beslenme ve vücut tipine uygun egzersiz planı ile karın bölgesi yağlarından kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Diyetisyen İpek, "Karın-bel çevresindeki yağlanma vücudun diğer bölgesindeki yağlanmalardan daha tehlikelidir. İç organları çevreleyen bu yağ grubu kalp damar hastalıkları, tip 2 diyabet, felç gibi sağlık problemlerini tetikleyebilir.

Cinsiyet, genetik, beslenme şekli, hareket kısıtlılıkları, hormon düzensizlikleri gibi faktörler yağlanma şeklinin önemli belirleyicileridir. Erkeklerde bel çevresi yağlanması, kadınlara oranla daha fazladır. Cinsiyet arası hormon düzey farklılıkları yağlanma şeklini etkiler. Kadınlar menopoz dönemi öncesinde basen bölgesi yağlanma sorunu yaşarken, menopoz dönemi sonrasında karın bölgesinde hızlı bir yağlanma artışı gözlemleyebilirler. Genetiğiniz vücut şekliniz. Ailenizdeki diğer bireylerin vücut formu genelde sizinkiyle benzerdir. Hastalıklarda genetiğin önemli olduğu vücut tipinde de genetiğin yüksek derecede etkisi rol oynar" dedi.

BEL ÇEVRESİ YAĞLANMASI, İNSÜLİN DİRENCİ DEMEK

Bel çevresi yağlanmasının insülin direnciyle alakalı olduğundan bahseden Dyt. İpek, "Bel çevresi kalınlaşmaya devam ettikçe insülin kullanan hücre sayısı azalarak vücutta daha fazla insülin salgılanmaya başlar. Fazla miktarda salgılanan insülin kandaki şekeri içeri sokamayıp depolamayı tercih eder. Kendinizi yemek yedikten kısa süre sonra aç hisseder ve çok yemediğiniz halde vücudunuza yağ depolanmaya başlar. Karın çevrenizdeki yağlardan şikâyetçiyseniz ve gerçekten kilo veremiyorsanız sebebi budur. Mutlaka beslenme tarzı değişikliklerinizin yanına fiziksel aktiviteyi de ekleyin. Böylelikle vücudunuzdaki insülin hormonu düzeyini kontrol altına almış olursunuz" diye konuştu.

TEK BESİN VE BİTKİSEL ÜRÜN DİYETLERİ KİLO VERDİRİR Mİ?

Diyetisyen Aysun İpek, şöyle devam etti: "Bölgesel yağlanma sorununa karşı tek besin içeren diyetler veya bitkisel bir ürünü sıklıkla tercih etmek belli bir bölgeden daha fazla kilo vermenizi sağlamaz. Günlük beslenmeniz düzensizse beraberinde birtakım mide bağırsak sorunları da yaşayabilirsiniz. Örneğin; su içmiyorsanız vücudunuz ödem tutuyor demektir. Bitkisel ürünler, sıvı diyetleri vücudunuzdan su atılmasını sağlarlar. Bu hem ödem kaybıdır ve aynı zamanda aşırı tüketiminizin olmamasının verdiği mide barsak rahatlamasından başka bir şey değildir. Fazla miktarda karbonhidrat vücudunuzda yağlanma problemi yaşadığınız bölgelerde birikir. Öğünün karbonhidrat kaynakları olan; ekmek, makarna, pirinç, bulgur, patates, kurubaklagil, hamur işi ürünler, paket gıdaların miktarını sınırlayıp, yoğurt, et, tavuk, sebze, salata ile öğün çeşitliliğini arttırarak kilo kontrolünü sağlamaya çalışın."

Sadece yağlı besinlerden dolayı mı karın bölgesi yağlanır?

Karın bölgesi yağlanmasının sadece yağlı besinlerden dolayı olmadığına dikkat çeken İpek, "Hayır, yağlı yiyecekler karın bölgesi yağlanmayı artırmada etkili olsa da kesinlikle tek başına suçlu değildir. Karbonhidrat ve yağlar bir araya geldiklerinde yağlanmaya sebep olurlar. Yeterince su almayan vücutta karaciğeriniz yağları metabolize edemez ve depolanmasına neden olur. Günde en az 2 litre su tüketin. Posalı yiyecekler tercih edin. Sebze, meyve, tam tahıllı ürünler metabolizma hızını artırır. Aynı zamanda bağırsak kolon problemlerinin neden olduğu karın bölgesindeki şişliğin azaltılmasında etkili olacaktır. Her öğün sebze tüketin ve ara öğünlerde kabuklu meyveler tercih edin" dedi.

Mekik çekmek karın yağlarını eritir mi?

Egzersiz yapmanın faydalarına değinen Aysun İpek, "Yağlanmayı azaltmak ve vücut formunu değiştirmek için egzersiz önemli unsur. Yalnız yanlış yöntemle uzun süre mücadele etmek yorucu olabilir. Karın bölgenize özel egzersizler karın kaslarınızın güçlenmesinde oldukça etkili fakat mutlaka kardiyo egzersizlerine yer vererek vücuttaki yağ yakımınız desteklemelisiniz. Bu şekilde kaslarınızı güçlendirirken yağ yakımınız da sağlayarak istediğiniz karın bölgesi formuna ulaşabilirsiniz. Yürüme, koşma, ip atlama, yüzme, dans etmek önerilen birkaç yöntem. Unutmayın vücudunuzda yağ miktarı hangi bölgede yoğun ise kilo kaybınız oradan başlayacaktır. Düzenli, çeşitli beslenme ve vücut tipinize uygun egzersiz planı ile karın bölgesi yağlarınızdan kurtulabilirsiniz" şeklinde konuştu.

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