Karısı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Olay, Seyhan ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U. S. (41) boşanma aşamasında olduğu eşi T. S.'nin (32) yanına gitti. Aralarında çıkan tartışma sonrasında Tuğba Seviner'in yanında bulunan ve ellerinde bıçak olan Özer A. (50) ile Ali K. (29) olaya müdahil oldu.

İHA'nın haberine göre; tartışmanın büyümesiyle Özer A. ve Ali K., U. S.'yi darp etmeye başladı. Daha sonra T. S. boşanma aşamasındaki eşi U. S.'yi boğazından 3 kere bıçakladı. U. S. kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri T. S., Özer A. ve Ali K.'yi gözaltına aldı. U. S. ise ambulansa Adana Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırılırken, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

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