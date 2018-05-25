Pizza severler bu sevgiyi bir adım öteye götürme zamanı geldi. Kendi lezzetinizi yakalamak için karışık pizza tarifimize bir göz atın. Ayrıca diyet yapanlar için de kalori azaltma önerimiz var.

Karışık pizza kaşar peyniri, sosis, domates, salam, biber, zeytin, mısır gibi ana malzemelerden oluşur. Ancak isteğe bağlı olarak farklı malzemeler eklenebilir ya da sevilmeyenler çıkarılabilir. Bu durumda tarifte ve pişirme yönteminde değişiklik olmaz. Sadece malzemelere ek olur. İşte ev yapımı karışık pizza tarifi...

PİZZA'NIN KALORİSİ

Orta boy bir pizzanın bir dilimi 335 kcal'dır. Diyet yapanlar yağ oranı düşük malzemeler tercih etmelidir. Yani mevcut malzemeleri kalorisi düşük yiyeceklerle değiştirerek kendi sağlıklı pizzanızı yapabilirsiniz. Hamuru için de tam buğday unu kullanmayı unutmayın.

KARIŞIK PİZZA TARİFİ

Malzemeleri

Hamuru için;

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

Aldığı kadar un

Sosu için;

1 yemek kaşığı salça,

2 yemek kaşığı sıvı yağ,

Tuz,

Karabiber,

Kekik.

Üzeri için;

2 adet domates

400 gram rendelenmiş kaşar peyniri

100 gram beyaz peynir

6-7 adetsiyah zeytin

1 kase mantar

3 adet sivri biber

İstenen miktarda sucuk ve sosis

Mısır

Nasıl yapılır?

Evde pizza yapımına hamur ile başlıyoruz. Derin bir kabın içine göz kararı un koyun ortasına ılık su, kuru maya, tuz ve şekeri ekleyip yoğuruyoruz. Hamur kulak memesi kıvamına gelecek. Havadar bir hamur olmalı yoğururken ne zorlanmalısınız ne de elinize yapışmalı. Yaklaşık 20 dakikalık yoğurma işlemi bitince hamuru yarım saat dinlendirin. Pişirme tepsisini yağlayın ve beklemiş pizza hamuruna merdane ile şekil vererek tepsiye yerleştirin. Tepsiye yerleştirdikten sonra, her yeri eşit olacak şekilde hamuru elimizle düzleştirelim. Üzerine 1 kaşık salçayı su ile inceltip sürebiliriz. Sırası ile ilk önce rendelenmiş kaşar peynirinin yarısını, sonra sucuğu, sonra beyaz peyniri, zeytini, doğranmış domates dilimlerini, biberleri ve mantarları, kısaca bütün üst malzememizi yerleştirelim. 200 derecede ısıtılmış fırına atalım ve pişme işlemi bitince mısır ve kalan kaşar rendesini üzerine ekleyin. Sıcak fırında 1-2 dakika bekletin ve servis tabağına alarak dilimleyin. Üzerine damak tadınıza uygun baharatlardan atabilirsiniz. Afiyet olsun

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