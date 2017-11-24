Karısına bıçakla saldırdı, polis vurarak durdurabildi

Esenyurt’ta, eşini bıçakla yaraladıktan sonra gelen polis ekiplerine de saldırdığı iddia edilen kişi, silahla bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

İHA'nın haberine göre Esenyurt'ta yaşayan C.M. (37) ile eşi A.M. (36) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, C.M, karısını bıçakla kolundan yaraladı.

KOCAM BENİ ÖLDÜRECEK SAKLAYIN BENİ

Olayın olduğu sırada fırında olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Ben fırının içindeydim ekmek alıyordum. Bir baktım karısı telaşla girdi içeri, 'Kocam beni kovalıyor öldürecek saklayın beni' dedi bizde sakladık onu. Adam geldi dolandı buraları karısını göremeyince çevredekilere saldırdı. Polisi çağırdık olay yerine. Polis gelince onlara da bıçakla saldırdı. Polis iki el havaya ateş açtı. Adam durmayınca polis bacağına ateş etti" dedi.



POLİS OLAY YERİNDE ÇALIŞMA YAPTI



Polis ekiplerinin olayın yaşandığı yeri şerit çekerek kapattığı ve yerde bulunan bıçakları ve delilleri tek tek numaralandırdığı görüldü. Her ayrıntıyı tek tek fotoğraflayarak kayıt alan polis ekiplerinin çalışması yaklaşık 1 saat sürdü. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan çiftin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Esenyurt