Bursa'da, kına gecesinin ardından eşi 22 yaşındaki Güllü Yurtoğlu'nu düğün gününün sabahı 16 yerinden bıçaklayarak öldüren 23 yaşındaki Metehan Yurtoğlu hakkında hazırlanan iddianame, Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
İddianamede, Metehan Yurtoğlu'nun, eşini öldürdükten sonra yanına gittiği arkadaşına, "Kuş gibi hafifledim" dediği belirtildi. Yurtoğlu'nun 'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası' istemiyle yargılanmasına, önümüzdeki günlerde başlanacak.
DHA'nın haberine göre, olay, geçen 3 Aralık Pazar günü sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Metehan Yurtoğlu, ailesinin evlenmelerine izin vermemesi üzerine kaçırıp resmi nikâh kıydığı Güllü Yurtoğlu'nu düğün yapacakları günün sabahı aralarında çıkan tartışma sonucu 16 bıçak darbesiyle öldürdü. Cinayetin ardından kaçan Metehan Yurtoğlu, saklandığı tarlada polis tarafından yakalandı.
Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Metehan Yurtoğlu, verdiği ifadede, kına gecesine gelen bazı davetlilerden eşinin kendisini aldattığına ilişkin sözler duyduğunu belirtip, "O gece sabaha kadar bu söylentiler yüzünden uyuyamadım. Sabah kendisi ile konuşmak istedim, aramızda tartışma çıktı. Elimde bıçak vardı. Boğuşmaya başladık. Nasıl bıçakladığımı hatırlamıyorum" dedi. Yurtoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MAKTÜLÜN 'BENİ ÇOK SEVİYOR, ZARAR VERMEZ' SÖZLERİ İDDİANAMEDE
Metehan Yurtoğlu hakkında hazırlanan iddianame, Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Cumhuriyet Savcısı Gökhan Yılmaz tarafından hazırlanan iddianamede, uyuşturucu kullanıcısı olduğu belirtilen Metehan Yurtoğlu'nun, daha önce de eşini döverek gece ormanlık bir alanda ağaca bağlayıp oradan ayrıldığını, genç kadının kurtulduktan sonra devriye gezen jandarma ekiplerinden yardım istediğini, fakat eşinden şikayetci olmadığını belirtti.
Bu olaydan sonra genç kızın Metehan Yurtoğlu'ndan uzak kalması için bir akrabasının yanına yerleştirildiğinin belirtildiği iddianamede, Güllü Yurtoğlu'nun, yanında kaldığı akrabasına, "Metahan ile 16 yaşından bu yana tanışıyorum. Beni çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Bana zarar verebilecek biri değil. En fazla bu şekilde bir ağaca bağlar ve bırakır. Bana el kaldırır, ancak kıyamadığı için vuramaz" dediği ifade edildi.
SABAHA KADAR UYUŞTUCU MADDE KULLANDI
İddianamede Metehan Yurtoğlu'nun düğünden bir gece önce düzenlenen kına gecesinde sabaha kadar uyuşturucu madde kullandığını, sabah saatlerinde ise evinde kapıyı kilitleyip Güllü Yurtoğlu'nu öldürdükten sonra bıçağı bırakıp yanına gittiği arkadaşı Bekir Taç'a, "Güllü'yü vurdum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bana yardım et" dediği, Taç'ın ise "Neden böyle bir şey yaptın" şeklindeki soruya ise "Abi çok rahatladım. Kuş gibi hafifledim" dediği ortaya çıktı.
Metehan Yurtoğlu'nun 'eşini öldürmek' suçundan 'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası' istemiyle yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
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