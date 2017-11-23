İHA'nın haberine göre Sams'da A. K. (50) yolda yürürken köpeğin saldırısına uğradı. Karısına köpeğin saldırdığını gören C.K., karısını kurtarmak için köpeğe tabancayla ateş açtı.

Bu sırada tabancadan çıkan kurşunlardan biri A.K.'nin karnına isabet etti. Yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olaydan büyük üzüntü duyan ve karısının yanından ayrılmayan C. K., karısını köpekten kurtarmak isterken kazara vurduğunu söyledi.

A.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Karısını, köpeğin saldırısından kurtarmak isterken kazara vurdu