Tüm dünyanın merakla izlediği ve nefesleri kesen UEFA Şampiyonlar Ligi finali sonrası Liverpool kalecisi Loris Karius'la ilgili flaş bir rapor ortaya çıktı!
Real Madrid ile Liverpool arasında oynanan ve İspanyol devinin 3-1'lik skorla kupaya uzandığı final maçında Sergio Ramos, Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ı sakatlayarak büyük tepki toplamıştı.
Sosyal medyada trend topic olan ve futbolseverlerin hakkında 'futbol katili' benzetmesi yaptığı Ramos için televizyon kanallarında yorumcular da ağır eleştirilerine bulunmuştu.
Dev finalde en çok konuşulan diğer bir isimse Liverpool file bekçisi Loris Karius'tu.
Karim Benzema'nın attığı golde akıl almaz bir hata yaparak topu ağlarında gören, Gareth Bale'in şutunda ise yine hatalı bir şekilde gol yiyen Karius'un maçta beyin sarsıntısı geçirdiği ortaya çıktı!
Bir pozisyonda Sergio Ramos ile çarpışan kalecininin burada dengesini kaybettiği öğrenildi.
Final maçı sonrası ABD'nin Boston şehrindeki bir hastanede teste sokulan Alman kalecinin beyin sarsıntısından anında etkilendiği belirtildi.
Dr. Ross Zafonte'nin açıklamasına göre ise bu beyin sarsıntısı Karius'un maçtaki performansını yüksek ihtimalle olumsuz etkiledi.
Maçın sonlarına doğru gelen Real Madrid'in üçüncü golünde Gareth Bale'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu da engelleyemeyen Karius, Kırmızılar'ın geri dönüş umutlarını da suya düşürmüştü.
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