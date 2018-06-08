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Grace’in adı bir dönem Real Madrid’li yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo ile de gündeme gelmişti. 27 yaşındaki İngiliz televizyon yıldızı Ianthe Rose Cochrane-Stack ile ayrılık haberleri gündeme gelen Karius’un yeni aşkıyla Bora Bora’da geceliği 1800 Euro’ya konakladığı da belirtildi.