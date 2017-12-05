Karkamış Gümrük Kapısı'nda taşınma çalışmaları başladı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, artan yoğunluk ve ticaret talebinin ardından "A sınıfı gümrük idaresi" statüsüne yükseltilen gümrük kapısının yeni bir yere taşınmasına karar verildi. AA'nın haberine göre; yaklaşık 8 ay süren inşaat çalışmalarının ardından yeni gümrük kapısında, taşınma işlemlerine başlandı.
Ticaretin yeni merkezi olacak yeni gümrük kapısına, eski gümrükteki birçok elektronik cihaz taşındı. Bölgede iş makinelerinin yardımıyla çevre düzenleme çalışmaları da sürüyor. 11 Aralık Pazartesi günü yeniden hizmet vermeye başlayacak olan gümrük kapısı, modern cihazlarla donatılarak, araçların da X-ray cihazından geçmesi sağlanacak.
Yeni gümrük kapısında, sürücüler araçlarından inmeden kantar, vezne, pasaport, tescil ve gümrük muayene işlemlerini tek seferde yapabilecek. Gümrük kapısından günde ortalama 200 araç geçiş yapabilecek ancak ileride bu sayının iki katına çıkarılması hedefleniyor.
Dört gün boyunca geçiş için sıra bekleyen tır şoförü Hüseyin Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni kapının açılmasının kendilerini mutlu edeceğini belirtti.
Bu şekilde sıkıntılı günler yaşadıklarını aktaran Demir, "Araçlarımızı park edecek sahamız olmadığından dolayı sıkıntılar yaşıyoruz. Bu yüzden sürekli araçlarımızda beklemek zorunda kalıyoruz. Hırsızlık durumları da olabiliyor. Yeni kapının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.
Mehmet Tugay da kapıdan geçiş yapmak için çok uzun süre beklediklerini, bazen bu sayının 4 güne çıktığını aktardı.
Yeni kapının açılmasıyla birlikte artık bu kadar beklemeyeceklerine değinen Tugay, "Bizim için çok iyi olacak. İşlemler daha hızlı ilerleyecek. Yeni kapının yapılmasıyla daha rahat edeceğiz" ifadesini kullandı.
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