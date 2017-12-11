Karkamış Gümrük Kapısı yeniden hizmete açıldı

Fırat Kalkanı Harekatı sonrası geçişlere açılan Suriye sınırındaki Karkamış Gümrük Kapısı taşınma dolayısıyla 1 haftalık aranın ardından yeni binasında yen yeniden hizmete başladı.

İHA'nın haberine göre, Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası Suriye Hükümeti kontrolünden çıkarak önce muhaliflere daha sonra ise terör örgütü DEAŞ'ın kontrolüne geçen ve Cerablus'a açılan Karkamış Gümrük Kapısı geçişlere kapatılmıştı. Ağustos 2016 tarihinde Türkiye sınırını terör tehdidinden korumak amacıyla yapılan Fırat Kalkanı Harekatı sonrası 2 yıl boyunca DEAŞ'ın kontrolünde kalan Halep'in Cerablus kenti, yeniden muhaliflerin kontrolüne geçti. 1953 yılında hizmete açılan Karkamış Gümrük Kapısı 63 yıl aradan sonra geçtiğimiz Eylül ayında A sınıfına geçerek ihracata açıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından "A sınıfı gümrük idaresi" statüsüne yükseltilen gümrük kapısının yeni bir yere taşınması kararı alındı.

İŞLEMLER DAHA HIZLI YAPILACAK

Geçtiğimiz hafta yeni binaya taşınmak için 6 gün boyunca yaya ve araç geçişine kapatılan gümrük kapısı, bugün mesai saatleri itibariyle yeniden hizmet vermeye başladı.

Yeni yapılan gümrük kapısında vezne, kantar, pasaport, tescil ve gümrük muayene işlemleri daha kolay ve hızlı yapılacak. Dedektör köpeklerin de bulunduğu gümrük kapısı, modern cihazlarla donatılarak, sürücülerin araçlarından inmeden x-ray cihazından geçerek giriş çıkışları sağlanacak.

Karkamış Gümrük Kapısı