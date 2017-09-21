Karadeniz Elektrik Üretim, Pakistan’a açtığı davayı kazandı

Karadeniz Holding A.Ş. iştiraki olan Karkey Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş. ("Karkey"), 2013 yılında Pakistan İslam Cumhuriyeti aleyhine, enerji gemileri dahil çeşitli hak ve varlıklarının mülkiyet haklarının ihlali konusunu da içeren tahkim yargılamasını başlatmıştı.

Türkiye ile Pakistan arasındaki Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının ihlali sebebi ile başlamış olan tahkim yargılaması, Dünya Bankası çatısı altındaki Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi- International Centre for Settlement of Investment Disputes (“ICSID”) nezdinde sürdürülmüştü

Söz konusu ihtilafı nihai karara bağlayan hakem heyeti, ICSID tarihindeki en yüksek tutarlı tazminatlardan birini tamamen Karkey lehine oy birliği ile hükme bağladı. (Faizler dahil yaklaşık 800 milyon Amerikan Doları)

Hakem heyeti, Karkey’in talepleri ile ilgili yargılama yetkisine sahip olduğunu teyit ederken, Pakistan’ın Karkey’in yatırımlarına ilişkin mülkiyet haklarına el koyduğuna ve serbest tasarruf hakkını ihlal ettiğine karar verdi. Buna karşın, Pakistan’ın tüm karşı taleplerini reddetti.

GEMİLERİNE EL KONMUŞTU



ICSID tarafından 2014 yılında verilen ara karar ile Pakistan’ın, haksız yere alıkoyduğu Karadeniz Powership Kaya Bey gemisinin serbest bırakılmasına hükmedilmişti.



Verilen karar ile; Pakistan’ın Karkey’e, cari alacakları dahil, sözleşmesel haklarının, bir süre alıkonulmuş ve serbest bırakılan Karadeniz Powership Kaya Bey gemisinin tamir masrafları ve gelir kayıplarının, alıkonulmuş gemilerinin yerine koyma bedelleri ve gelir kayıplarının, Pakistan’ın ihlalleri sonucu Karkey’in uğradığı çeşitli maliyet artışı ve masraflarının tazmin edilmesine, bu bedellere Pakistan’ın haksız ihlal tarihinden tam tazmin tarihine kadar faiz yürütülmesine ve Karkey’in hukuk masraflarına yönelik bir bedelin ödenmesine hükmedildi.

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