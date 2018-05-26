Karlskrona AIF - Ljungskile rakamlar

İsveç 1.Lig Güney maçında Karlskrona AIF ile Ljungskile, 27 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. 9 puanlı Karlskrona AIF 10. sırada bulunuyor, Ljungskile 8 puana sahip ve 11. sırada. Karlskrona AIF son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Ljungskile, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 257. İddaa'da Karlskrona AIF kazanır 2.30, berabere biter 3.00, Ljungskile kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Karlskrona AIF son hafta oynanan Landskrona maçında 2-0 yenildi.

Ljungskile, Mjallby karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Karlskrona AIF, 3 gol attı ve 5 gol yedi.

Ljungskile, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ljungskile 5 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.