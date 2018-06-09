Karlskrona AIF - Mjallby maçı öncesi rakamlar

İsveç 1.Lig Güney heyecanı devam ediyor. Karlskrona AIF, 10 Haziran 2018 Pazar günü Mjallby takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Karlskrona AIF 12 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Mjallby 22 puanda ve 1. sırada. Karlskrona AIF, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Mjallby, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 282. İddaa'da Karlskrona AIF kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Mjallby kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Karlskrona AIF son hafta oynanan Landskrona maçında 2-0 yenildi.

Mjallby, Ljungskile karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Karlskrona AIF, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 6 gol yedi.

Mjallby, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Mjallby, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.