Karlskrona AIF - Skövde AIK maçı ne zaman?

İsveç 1.Lig Güney heyecanı devam ediyor. Karlskrona AIF, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Skövde AIK takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Karlskrona AIF 5 puanla 12. sırada, Skövde AIK 3 puanla 14. sırada bulunuyor. Karlskrona AIF, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Skövde AIK, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 449 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Karlskrona AIF kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Skövde AIK sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Karlskrona AIF son hafta oynanan Landskrona maçında 2-0 yenildi.

Skövde AIK, Husqvarna FF karşılaşmaında 1-3 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Karlskrona AIF, 2 gol attı ve 4 gol yedi.

Skövde AIK ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Skövde AIK, 1 gol atarken 5 gol yedi.