Karlslunds IF - Arameiska-Syrianska maç önü

İsveç 1.Lig Kuzey heyecanı devam ediyor. Karlslunds IF, 10 Haziran 2018 Pazar günü Arameiska-Syrianska takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. 6 puanlı Karlslunds IF 15. sırada bulunuyor, Arameiska-Syrianska 8 puana sahip ve 14. sırada. Ev sahibi Karlslunds IF, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Arameiska-Syrianska, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 281 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Karlslunds IF kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Arameiska-Syrianska sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Karlslunds IF önceki hafta Varmbols FC mücadelesinde 0-3 kazandı.

Arameiska-Syrianska ise Smedby Norrkoping karşılaşmasında 5-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Karlslunds IF, 7 gol attı ve 10 gol yedi.

Arameiska-Syrianska ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Arameiska-Syrianska, 11 gol atarken 11 gol yedi.