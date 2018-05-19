Karlslunds IF - Nyköpings BIS düellosu

İsveç 1.Lig Kuzey maçında Karlslunds IF ile Nyköpings BIS, 20 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. 2 puanlı Karlslunds IF 15. sırada bulunuyor, Nyköpings BIS 6 puana sahip ve 12. sırada. Karlslunds IF son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Nyköpings BIS, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 376. İddaa'da Karlslunds IF kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Nyköpings BIS kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Karlslunds IF son hafta oynanan Nyköpings BIS maçında 1-4 yenildi.

Nyköpings BIS ise Karlslunds IF karşılaşmasında 1-4 kazandı.

Karlslunds IF, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 7 gol yedi.

Nyköpings BIS ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Nyköpings BIS, 3 gol atarken 4 gol yedi.