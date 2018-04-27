Karlsruher - Paderborn maçı istatistikleri

Karlsruher ve Paderborn, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Almanya 3. Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 15:00. Maç öncesi Karlsruher 65 puanla 3. sırada, Paderborn 76 puanla 1. sırada bulunuyor. Karlsruher son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Paderborn son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 256 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Karlsruher kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.10, Paderborn sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Karlsruher önceki hafta Arminia Bielefeld mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Paderborn, Nürnberg karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 13 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Karlsruher, 27 gol attı ve 6 gol yedi.

Paderborn, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 10 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Paderborn, deplasmanda 37 kez ağları sarsarken, 20 kez topu kendi kalesinde gördü.