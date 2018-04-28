Karlsruher - Paderborn maçı istatistikleri

Almanya 3. Lig heyecanı devam ediyor. Karlsruher, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Paderborn takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 15:00. Karlsruher 65 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Paderborn 76 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Karlsruher, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Paderborn, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 256. İddaa'da Karlsruher kazanır 1.95, berabere biter 3.10, Paderborn kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Karlsruher son hafta oynanan Arminia Bielefeld maçında 1-1 berabere kaldı.

Paderborn ise Nürnberg maçında 0-1 yenildi.

Karlsruher, evinde 13 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 27 gol atıp 6 gol yedi.

Paderborn, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 10 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Paderborn, deplasmanda 37 kez ağları sarsarken, 20 kez topu kendi kalesinde gördü.