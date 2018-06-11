8 Haziran 2018 Cuma günü dağıtılan karneler sonrası veli ve öğrencileri karne hediyesi telaşı sardı. Türkiye'deki markalar için fiyat/rekabet araştırma hizmetleri sunan BrandZone, Habertürk'e özel olarak yaklaşan karne dönemi öncesinde markaların karne dönemine özel düzenlediği kampanyaları inceledi.

01-05 Haziran 2018 tarihleri arasında insert, gazete, TV ve radyo reklamı ile online banner kampanyalarının ele alındığı BrandZone verilerine gore; teknoloji sektöründe yüzde 29’luk kampanya oranıyla akıllı telefon en fazla kampanya düzenlenen kategori oldu. Yüzde 20’lik kampanya oranıyla dizüstü bilgisayar ikinci; yüzde 12’lik kampanya oranıyla TV üçüncü; yüzde 8’lik kampanya oranıyla oyun konsolu dördüncü sırada yer aldı.

İŞTE AKILLI TELEFONLARDAKİ SON KAMPANYALAR

BrandZone; en çok kampanya düzenleyen markanın Nokia olduğu akıllı telefon kategorisinde öne çıkan kampanyaları açıkladı. BrandZone verilerine göre; Teknosa bin 399 TL değerindeki Nokia 6 alanlara Preo drone hediye ediyor. Vatan Bilgisayar ve Teknosa, Galaxy J7 Prime 16 GB’yi bin 199 TL’den; Hepsiburada iPhone X 64 GB’yi 5 bin 399 TL’den satışa sunuyor. Media Markt ve Vatan Bilgisayar iPhone 6 32 GB’yi bin 899 TL’den; yine Vatan Bilgisayar Samsung Galaxy A7’yi bin 999 TL’den satışa sunuyor. Teknosa ise bin 49 TL’lik Vestel Venus V5 alanlara Preo aksiyon kamerası hediye ediyor.

DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLARDA KDV İNDİRİMİ

En çok kampanya düzenleyen markanın Asus olduğu dizüstü bilgisayar kategorisinde Vatan Bilgisayar tüm notebooklarda yüzde 18 KDV kadar indirim kampanyası düzenliyor. Media Markt, seçili notebooklarda yüzde 18 KDV kadar indirim ve Asus notebooklarda yüzde 30'a varan indirim uyguluyor. Teknosa ise Asus notebooklarda 3 bin 499 TL'ye kadar net yüzde 25, 3 bin 499 TL ve üzeri alışverişlerde yüzde 25+yüzde 15 indirim fırsatı sunuyor.

OYUN KONSOLUNDA XBOX ZİRVEDE

BrandZone; en çok Xbox'ın kampanya düzenlediği oyun konsolu kategorisinde öne çıkan kampanyaları açıkladı. BrandZone verilerine göre; Teknosa, Sony PS4 1 TB Chassis Black oyun konsolunu 2 bin 299 TL’den; Preo My Game Gaming klavyeyi 199 TL’den satışa sunarken; tüm Logitech G-PC Gaming ürünlerinde yüzde 18 indirim kampanyası yapıyor. Media Markt, XBOX One X 1TB CYV-00010 oyun konsolunu bin 899 TL’den; Teknosa ve Vatan Bilgisayar ise Xbox konsollarda KDV indirimi fırsatı sunuyor.