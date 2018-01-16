Karneler ne zaman alınacak? 2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sonuna gelindi. 15 günlük yarıyıl tatiline çıkacak olan öğrenciler ve velileri tatil planları yaparken bir yandan da karnelerin ne zaman, hangi gün alınacağını araştırıyor. MEB ise yayımladığı kılavuzda karnelerin ne zaman alınacağını açıklamıştı. Peki, karne ne zaman alınacak? 2018 karne günü ne zaman? İşte merak edilen karnelerin dağıtılacağı tarih ile ilgili merak edilenler...
KARNE NE ZAMAN ALINACAK? 2018 KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?
Karne günü geldi çattı. Milyonlarca öğrenci ve velileri ilk dönem karnelerin ne zaman alınacağını araştırıyor. 2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk dönem karneleri 19 Ocak Cuma günü dağıtılacak. Karnelerin saat kaçta dağıtılacağı her okulda farklılık gösterebilir. Bu yüzden karne günü öncesinde okulunuzdan karnelerin saat kaçta dağıtılacağını öğrenebilirsiniz. Öğrenciler 19 Ocak'ta alacakları karnelerin ardından 15 günlük yarıyıl tatiline çıkacaklar. Yarıyıl tatilinin ardından 5 Şubat 2018 tarihinde ikinci döneme başlayacaklar.
2018 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
15 tatilini yapan öğrenciler 5 Şubat'ta ikinci kanaat dönemine başlayacak. Ortaöğretime ve bir üst sınıfa geçecek olan öğrenciler ikinci kanaat döneminin ne zaman biteceğini, yaz tatilinin ne zaman başlayacağını da araştırmaya başladı. 2017-2018 eğitim öğretim dönemi 8 Haziran 2018 Cuma günü dağıtılacak karneler ile birlikte sona erecek ve yaz tatili başlayacak.
2018 YILINDA YAPILACAK RESMİ TATİLLER
2018 yılına ait resmi tatiller aşağıda listelenmiştir.
* 22 Ocak 2018-2 Şubat 2018 15 tatil (yarıyıl) tatili
* 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)
* 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil
* 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)
* 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil
* 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil
* 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)
* 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)
* 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)
* 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil
* 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil
* 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil
* 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil
* 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil
* 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil
* 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar günü)
* 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil
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