Karneler ne zaman alınacak? Milyonlarca öğrenci bu soruya yanıt arıyor. Sınavların sona ermesi ile birlikte tatil planı yapmaya başlayan öğrenciler ve velileri, okulların kapanacağı tarihi öğrenerek tatil planını ona göre ayarlamak istiyor. Peki, 2017 - 2018 okullar ne zaman kapanıyor? Karneler ne zaman alınacak? İşte okulların kapanacağı tarih...

KARNELER NE ZAMAN ALINACAK? 2018 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2017-2018 eğitim öğretim yılının 5 Şubat'ta başlayan ikinci dönemi, 8 Haziran Cuma günü sona erecek. Yaklaşık 3,5 ay sürecek yaz tatilinin ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılı, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak.

Bazı okullarda karnelerin veriliş saati, okul yönetimi tarafından belirlenen saatlere göre değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla en doğrusu karneler dağıtılmadan bir gün önce ilgili yöneticiler veya öğretmenlere danışmak olacaktır.

2018 RESMİ TATİLLER!

Bu yıl (2018 yılı), tüm resmi tatillerinin listesini haberimizde bulabilirsiniz. Tatil günlerinde çalışanların fazla mesai hesaplamayı da buradan öğrenebilirsiniz. İşte 2018 yılına ait resmi tatil listesi:

Yılbaşı 1 Ocak 2018

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıgün

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (yarım gün)

15 Haziran Ramazan Bayramı

16 Haziran Ramazan Bayramı

17 Haziran Ramazan Bayramı

15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ve Şehitleri Anma Günü

20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)

21 Ağustos Kurban Bayramı

22 Ağustos Kurban Bayramı

23 Ağustos Kurban Bayramı

24 Ağustos Kurban Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Öncesi (Yarım gün)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER