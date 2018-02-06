İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakı Spor İstanbul tarafından öğrencilere yönelik düzenlenen “Karneni getir buzda kay” etkiliğine çok sayıda öğrenci katıldı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 19 Ocak-2 Şubat’ta Silivrikapı Buz Pisti’nde düzenlenen organizasyondan 10 bin 330 öğrencinin yararlandığı belirtildi. Belediyenin çocuklarda ve gençlerde spor kültürünü geliştirmek ve düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırmak için birçok projeye imza attığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Karnesini getiren öğrencilerin ücretsiz olarak buz pateni keyfi yaşadığı etkinliğe ilgi yoğun oldu. Öğrencilere karne etkinliğiyle buz pateni deneyimi yaşatıldı.”

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