Okullarda karnenin yanında "sosyal etkinlik belgesi" verilecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) pilot okullarda başlatılan çalışma kapsamında, öğrencilerin okul ve okul dışında yaptığı her türlü sosyal etkinlik, e-okul sisteminde kayıt altına alınmaya başlandı. Kayıtlar, e-okul sisteminin dışında karne ile birlikte "sosyal etkinlik belgesi" olarak öğrenciye verilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, MEB, uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü sosyal etkinliklerin e-okul sistemine kayıt altına alınması uygulamasını hayata geçiriyor.

"Sosyal Etkinlik Modülü Pilot Uygulama Kılavuzu" hazırlayan Bakanlık, uygulamayı 81 ildeki 162 ortaokulda başlattı. Öğretmenler, kılavuzda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda e-okul yönetim bilgi sistemindeki "Sosyal Etkinlik Modülü"ne veri girişlerini bugünden itibaren yapacak.

Uygulamanın, pilot çalışmasının ardından Türkiye genelindeki tüm okullara yaygınlaştırılması planlanıyor.

Öğrencilere karneleri ile birlikte dönem sonlarında "sosyal etkinlik belgesi" verilecek. Bu, öğrencilerin gerçekleştirdiği sosyal etkinlikleri içeren bir belge olacak. e-okulda tutulan kayıtlar ve sosyal etkinlik belgelerinin, öğrencinin bir üst eğitim kurumlarına yerleşmesi sırasında rehberlik hizmetlerine kaynaklık etmesi öngörülüyor.

Öğrencilerin gerçekleştirdiği sosyal etkinliklerin e-okul sistemine işlenmesi için 3 ayrı kategori belirlendi. Buna göre, öğrencilerin sosyal etkinlik belgesi alabilmesi için okul etkinlikleri, merkezi etkinlikler ve okul dışı bireysel etkinliklere katılması ve modülde kaydının tutulması gerekiyor.

Okul etkinlikleri, en az bir danışman öğretmen rehberliğinde oluşturulan öğrenci kulüplerindeki faaliyetlerden oluşacak. Bu etkinlikler, öğrenci kulüpleri tarafından önceden planlanmış sosyal etkinlikler ve toplum hizmeti çalışmalarını kapsayacak.

MERKEZİ ETKİNLİKLER

Merkezi etkinlikler ise MEB merkez ve taşra teşkilatınca düzenlenen bir projeye ya da diğer kurum ve kuruşlarla imzalanan bir iş birliği protokolüne, izne bağlı yapılması istenen etkinliklerden oluşacak.

Bu kapsamdaki etkinlikler, MEB merkez ve taşra teşkilatının ilgili birimi tarafından Sosyal Etkinlik Modülü'ne önceden işlenecek. İlgili ders öğretmeni, etkinlik bitiminde öğrencilerin bilgilerini modüle işleyecek.

OKUL DIŞI BİREYSEL ETKİNLİKLER

Öğrencilerin, MEB tarafından uygun görülen ve belirlenen kurum ve kuruluşlarda, velisinin bilgisi dahilinde, kendi ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda okul dışındaki merkezi veya mülki idare tarafından onaylanmış etkinlikleri de e-okul modülüne işlenecek.

Okul dışı bireysel etkinlikler, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Aile ve Sosyal Politikalar ile Kültür ve Turizm bakanlıklarına bağlı kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, belediyeler ile diğer resmi kurum ve kuruluşlarca düzenlenenlerden oluşacak.

ETKİNLİK DERECELERİ

Sosyal etkinlik yapan öğrenciler modüle, "sosyal etkinliğe katılanlar", "ürün ortaya koyanlar", "performans gösterenler" ve "derece alanlar" şeklinde 4 ana kategoride işlenecek.

Öğrencilerin sosyal etkinlikleri, bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler ve toplum hizmeti olmak üzere beş ana başlıkta değerlendirilecek. Kayıtlar, e-okul sisteminin dışında karne ile birlikte "sosyal etkinlik belgesi" olarak da öğrenciye verilecek.

BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Bakanlık, bilimsel etkinlikleri bilim olimpiyatları, bilim şenlikleri, bilim fuarları, bilimsel proje yarışmaları, patent sahibi olma, faydalı model sahibi olma, bilimsel toplantılar, bilimsel araştırma yarışmaları ve zeka oyunlarına katılım olarak belirledi.

KÜLTÜREL ETKİNLİK KATEGORİLERİ

Kültürel etkinlik kategorileri ise müze, ören yeri, tarihi mekan, sanat galerisi, doğa gezileri ile mesleki alanlara yönelik tanıtım gezileri, sözlü gelenekler ve anlatımlar, gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar ritüeller ve şölenler, doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar, el sanatları geleneği, mesleki alanlar olacak.

SANATSAL ETKİNLİK KATEGORİLERİ

MEB'in belirlediği sanatsal etkinlik kategorileri ise resim, grafik sanatlar, geleneksel Türk sanatları, özgün baskı resmi, heykel, seramik, rölyef, çini, origami, maket, mask, şan (solo), koro, üflemeli çalgılar, mızraplı/tezeneli çalgılar, vurmalı çalgılar, yaylı çalgılar, tuşlu çalgılar, orkestra, şiir(sözlü anlatım), münazara, sunuculuk, konferans/panel /forum, mülakat/röportaj, şiir (yazılı anlatım), hikaye/tiyatro metni /roman, deneme /makale/fıkra, fabl/masal, mektup/günlük/anı, biyografi/otobiyografi, sohbet/eleştiri/gezi yazısı, tiyatro, bale, opera, drama, dans, sinema, yabancı dil etkinlikleri ve mekan sanatları olarak sıralandı.

SPORTİF ETKİNLİK KATEGORİLERİ

Öğrencinin okulda veya okul dışında, belirlenmiş kurallara göre bireysel veya takım halinde yaptığı, fiziksel ve zihinsel etkinlikler ile spor yarışmaları ve sportif eğitim çalışmalarının kategorileri ise şöyle olacak:

"Atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, beyzbol, bilardo, binicilik, bisiklet, bocce, boks, bowling, briç, buz hokeyi, buz pateni, cimnastik, curling, dağcılık, dans sporları, dart, eskrim, florbol, futbol, futsal, geleneksel spor dalları, golf, güreş, halk oyunları, halter, hava sporları, hentbol, hokey, izcilik, judo, kano, karate, kayak, kızak, kick boks, korumalı futbol, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, motosiklet, Muay Thai, okçuluk, oryantiring, otomobil sporları, ragbi, satranç, sualtı sporları, sutopu, taekwondo, tenis, triatlon, voleybol, vücut geliştirme, fitness, wushu, yelken ve yüzme."

TOPLUM HİZMET ÇALIŞMALARI

Öğrenciler arasında kendilerine, ailelerine, çevrelerine ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun çözen ve çözüm üreten, resmi, özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş bireyler olarak yetişmeleri amacıyla gönüllü toplum hizmeti çalışmaları yürütenler de kayıt altına alınacak.

Öğrencilerin toplumsal refah ve eşitliği sağlamaya yönelik çalışmaları ise şu kategorilerden oluşacak:

"Milli ve manevi değerleri koruma ve yaşatmaya yönelik çalışmalar, toplumsal bilinci geliştirmeye yönelik çalışmalar, velilerin ve diğer paydaşların okulla iş birliğini artırmaya yönelik çalışmalar, tarihi ve doğal çevrenin korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar, dezavantajlı bireylerin toplumsal entegrasyonuna yönelik çalışmalar, spor ve sağlık kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar, sivil toplum kuruluşları ile sosyal hizmetlere yönelik çalışmalar, sanat, kültür ve bilim imkanlarının ve kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar."

Okul müdürlüğü tarafından sosyal etkinlikler kapsamında öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler ile toplum hizmeti çalışmalarına okulun resmi internet sitesinde de görselleriyle birlikte yer verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)