Karon Grieve 189 kişilik Jet2 uçağında tek başına Girit'e uçtu

İskoçya'nın Glasgow şehrinden Girit Adası'na gitmek için ekonomi sınıfı bilet alan Karon Grieve isimli kadın, 189 kişilik uçakta tek başına uçtu.

Jet2 isimli Britanyalı düşük maliyetli hava yolu şirketinin yolcusu olan 57 yaşındaki kadın, 46 pound (225 lira) ödeyerek aldığı biletin check-in işlemleri esnasında uçuşa sadece 3 yolcunun rezervasyon yaptırdığını öğrendi.

İki yolcunun da binişe gelmemesiyle birlikte tek başına uçacağını anlayan Karon Grieve, sosyal medyada kendisinden başka kimsenin olmadığı uçağı paylaştı.

Yalnız uçtuğu için kabin ekibi tarafından birinci sınıf bölümündeki ilk koltuğa alınan ve ücretsiz ikramlar sunulan Grieve, sıra dışı deneyimini paylaştı.

Uçuş boyunca pilotun kendisine ismiyle seslendiğini ve hangi ülkelerin üzerinde olduklarını da söylediğini belirten İskoç yolcu, Girit'e inildiğinde de bagaj için bekletilmedi ve bavulunu uçaktan inerken aldı.

A Cosy Crime isminde bir polisiye aşk romanı yazmak için Girit'te bir aylık tatil yapacağını belirten Grieve, geçen sene de aynı havayolu şirketiyle aynı yere 8 kişiyle uçtuğunu söyledi. Jet2 yetkilileri durumun Yunanistan'da turizm sezonunun bitmesiyle ilgili olduğunu belirtiyor.

Öte yandan, aynı uçak Girit - İskoçya seferini 189 kişiyle firesiz yaptı.

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