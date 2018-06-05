Lezzetli ve ferahlatıcı etkisinin yanı sıra sağlık açısından da önemli faydalar sağlayan karpuz, yaz aylarında ana öğün olarak bile tüketilebiliyor. Eğer sade tüketmek yerine farklı alternatifler denemek istiyorsanız Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, karpuzlu 3 lezzetli tarif verdi.

BOL BOL KARPUZ YEMEK İÇİN 8 NEDEN!

KARPUZ SMOTHIE (200 kalori)

2 dilim karpuz

5 adet çilek

1 limonun suyu

1 tatlı kaşığı bal

KARPUZ SMOTHIE YAPILIŞI

Karpuz doğranıp çileklerle beraber 1-2 saat buzlukta bekletilir. Buzluktan çıkarılan karpuz ve çilekler, limon suyu ve bal ile beraber blenderdan geçirilir, bardaklara paylaştırılarak, dilerseniz üzerine taze nane yapraklarıyla servis edebilirsiniz.

KARPUZLU SALATA (180 kalori)

2 dilim karpuz

1 bardak kıyılmış roka

5-6 adet mozarella peyniri

KARPUZLU SALATA YAPILIŞI

Karpuzları küp küp doğrayın. Kıyılmış rokaların üzerine ekleyin. En üstüne de mozarella peynirlerini ekleyerek servis yapabilirsiniz.

KARPUZ PİZZA (150 kalori /1 dilim)

4 pizza dilimi şeklinde kesilmiş karpuz

4 kaşık lor peyniri

4-5 dal nane

KARPUZ PİZZA YAPILIŞI

Pizza dilimi şeklinde olan karpuzları tabağa yerleştirin. Üzerine lor peynirlerini ekleyin. Nane yapraklarıyla süsleyerek servis yapabilirsiniz.