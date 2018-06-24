Kars seçim sonuçları 2018

81 ilde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00’de bitmesiyle oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2018 Kars Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları da açıklanmaya başladı.



Kars 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber gelmeye başladı. İl genelinde seçime katılım oranı yüzde 79.85 olarak belirlenirken, saat 21:20 itibarıyla açılan sandık sayısı yüzde 80.8 duyruldu. Kars 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları doğrultusunda adayların aldığı oy şöyle: Recep Tayyip Erdoğan: 52.484 oyla yüzde 46.48 - Selahattin Demirtaş: 27.511 oyla yüzde 24.36 - Muharrem İnce: 25.464 oyla yüzde 22.55 - Meral Akşener: 6.699 oyla yüzde 5.93 - Temel Karamollaoğlu: 572 oyla yüzde 0.51 - Doğu Perinçek: 194 oyla yüzde 0.17



Kars 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 52.484 oyla yüzde 46.48Selahattin Demirtaş: 27.511 oyla yüzde 24.36Muharrem İnce: 25.464 oyla yüzde 22.55Meral Akşener: 6.699 oyla yüzde 5.93Temel Karamollaoğlu: 572 oyla yüzde 0.51Doğu Perinçek: 194 oyla yüzde 0.17

Genel seçime yüzde 81.13 oranında katılımın sağlandığı Kars il genelinde saat 21:20 itibarıyla sandıklar yüzde 77.9 oranında açıldı. Kars 2018 genel seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 50.578 oyla yüzde 45.82 - Millet İttifakı: 24.546 oyla yüzde 22.23 oranında oy aldı. Yine, Kars 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda; AK Parti: 42.424 oyla yüzde 38.43 - HDP: 31.937 oyla yüzde 28.93 - CHP: 15.735 oyla yüzde 14.25 - MHP: 8.154 oyla yüzde 7.39 - İYİ Parti: 8.033 oyla yüzde 7.28 - SP: 778 oyla yüzde 0.70 oy aldı.



Saat 21:20 itibarıyla Kars 2018 genel seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 50.578 oyla yüzde 45.82Millet İttifakı: 24.546 oyla yüzde 22.23AK Parti: 42.424 oyla yüzde 38.43HDP: 31.937 oyla yüzde 28.93CHP: 15.735 oyla yüzde 14.25MHP: 8.154 oyla yüzde 7.39İYİ Parti: 8.033 oyla yüzde 7.28SP: 778 oyla yüzde 0.7016 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…