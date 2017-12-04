Kars'da hava durumu: Eksi 13

Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkisini sürdürürken gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta eksi 13 derece olarak ölçüldü.

İHA'nın haberine göre, Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, havanın bölge genelinde az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Rüzgarın batı yönlerden hafif eseceği bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 13, Ardahan'da 12, Erzurum'da 7, Ağrı'da 6, Iğdır'da 4 ve Erzincan'da 2 derece ölçüldü. Hava sıcaklığının düşmesiyle kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.