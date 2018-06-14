kars ramazan bayram namazı saati

2018 yılı Ramazan Ayı'nın 29. gününün eda edildiği bugünlerde, son günlerin yaklaşması herkeste Ramazan Bayramı telaşı başlattı. Yarın (14 haziran) tutulacak olan son oruç ile Ramazan son bulacak. Bayramın başlangıcı olarak kabul edilen Ramazan Bayram Namazı bayramı bekleyen herkes tarafından merak ediliyor. İşte Kars için Ramazan Bayram Namazına dair her şey...

KARS RAMAZAN BAYRAM NAMAZI SAATİ

Her yıl tarih bazında biraz daha geriye gelen Ramazan Bayramı, bu yıl haziran ayında kutlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı tarih bilgilerine göre Ramazan Bayramı, bu yıl mübarek ayın son orucunun 14 Haziran Perşembe günü tutulmasıyla birlikte aynı gün arefe günüyle başlayacak. Bayramın birinci günü 15 Haziran'da idrak edilecek.

Kars'ta Ramazan Bayram Namazı Saati: 05.22

KARS İLÇELERİ NAMAZ VAKİTLERİ

KARS 5:22 AKYAKA 5:19 ARPAÇAY 5:20 DİGOR 5:21 KAĞIZMAN 5:23 SARIKAMIŞ 5:24 SELİM 5:23 SUSUZ 5:21

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber"diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber"diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.Bayram Namazının Kılınışı

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

BAYRAM NAMAZINA DAİR BAZI SORULAR

Soru: Bayram namazının hükmü nedir?

Cevap: Bayram namazının hükmü vaciptir.

Soru: Bayram namazının vacip olmasının delili nedir?

Cevap: "Rabbin için, namaz kıl ve kurban kes" mealindeki ayet-i kerime ile Peygamber Efendimizin devamlı kılması ve kıldırması bayram namazının vacip olmasının delilidir.

Soru: Bayram namazı kimlere vaciptir?

Cevap: Bayram namazı kendisine cuma namazı farz olan herkese vaciptir.

KARS'TA BAYRAM TEDBİRLERİ

Kars’ta yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Valilik tarafından bir takım tedbirler alındı. 15 Haziran Cuma günü başlayıp 17 Haziran Pazar günü sona erecek olan Ramazan Bayramı’nın huzur ve güven ortamı içerisinde geçmesi için ilde her türlü tedbirin alındığı kaydedildi. Kars genelinde Jandarma, Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı gibi kurumlar 24 saat esasına göre hizmet verecek.Köy ve mezralarda, İl Jandarma Komutanlığınca halkın yoğun olarak bulunduğu bölgeler ile yol güzergahları, dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonlarında 24 saat esasına göre önleyici kolluk faaliyeti yürütülecek, hırsızlık ve kapkaç olaylarına karşı gerekli tedbirler alınacak, tatil süresince trafiğin yoğun olduğu yer, zaman ve güzergahlarda denetim faaliyetleri aksatılmadan sürdürülecek, umuma açık yerler ve kritik tesisler devriyeler marifetiyle sık sık kontrol edecek.

İl genelinde, İl Emniyet Müdürlüğünce bayram öncesinde, esnasında ve sonrasında alınan tedbirler doğrultusunda halkın yoğun olduğu alışveriş merkezleri ile otobüs terminali civarı görevli ekiplerce sürekli kontrol altında bulundurulacak ve olumsuz bir durum görüldüğü an müdahale edilecek. Halen sürdürülen sabit ve şok yol kontrol ve arama noktalarına bayram tatili süresince de devam edilecek, trafik ekipleri tarafından trafik yönünden alınması gereken tüm tedbirleri alacak.

İl Sağlık Müdürlüğünce il merkezinde Komuta Kontrol Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri hizmet verecek, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçelerde de faaliyet gösteren hastanelerin acil servislerinde sağlık hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi sağlanacak.Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğünce, vatandaşların alışverişlerinde fahiş fiyatla karşılaşmamaları için gerekli denetimler yapılacak, gelen ihbar ve şikayetler değerlendirilerek çarşı ve mıntıkaların kontrol edilmesi sağlanacak, görev alanı içerisinde bulunan cadde ve sokakların temizlik işleri aksatılmadan devam ettirilecek, su ve kanalizasyon arızaları nöbetçi ekipler tarafından giderilecek.

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