Kars'ta madde bağımlısı olduğu ileri sürülen ve 8 yerinden bıçaklanarak öldürülen şahsın cesedi çamur içerisinde bulundu.

İHA'nın haberine göre, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen F.D. Halitpaşa Mahallesi Ara Sokak'ta karanlık bir yerde 8 yerinden bıçaklanarak çamura atılmış vaziyette polis tarafından bulundu. F.D.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Kafkas Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

2 SAAT İÇİNDE YAKALANDI

Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın faillerinin peşine düştü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada, yaklaşık 2 saat sonra olayın şüphelileri K.Ö, A.Ö, B.Ö. ve C.N'ye ulaştı. Polis, düzenlediği operasyonda olayın şüphelilerini gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirdi.



Öte yandan madde bağımlısı olduğu iddia edilen F.D.'nin kalçadan 5, göğsünden 3 olmak üzere toplam 8 bıçak darbesi aldığı belirlendi. 4 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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