Atatürk Mahallesi'ndeki sebze halinde Selver Y. ile Vural A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma büyüdü.

AA'nın haberine göre, tarafların yakınlarının da müdahil olmasıyla tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Vural A, Aziz A, Vurkan A, Sezer A, Selver Y, Hüseyin Y, Mehmet Ali Y. ve bir kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Vural A, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Polis ekipleri, hastanelerde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

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