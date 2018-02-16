Kars'taki Kafkas Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıp Fakültesi sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Mahmut K. staj yaptığı hastanenin tuvaletinde yaşamına son verdi.

Kafkas Üniversitesi'nde gece öğrenimi gören anestezi bölümü öğrencisi Mahmut K. dün staj yaptığı Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde arkadaşlarına "Lavobaya gidiyorum" dedikten sonra yanlarından ayrıldı.

DHA'nın haberine göre bir daha geri dönmeyen Mahmut K.'yı merak eden arkadaşları tuvalete gitti. Genci yerde cansız bulan arkadaşları görevlilere haber verdi. İlk belirlemelere göre Mahmut K.'nın koluna yüksek dozda anestezik ilaç enjekte ederek yaşamına son verdiği öğrenildi. Öğrencinin cansız bedeni detaylı otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Mahmut K.'nın cenazesi bugün ailesi tarafından memleketi Tokat'a götürülecek.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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