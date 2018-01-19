Kars'ın Digor ilçesinde, karne almaya giden öğrencileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.



AA'nın haberine göre, Çatak köyündeki öğrencileri karne almaları için okullarının bulunduğu ilçe merkezine götüren Volkan A. idaresindeki servis minibüsü devrildi.



Kazada, sürücü ile 10 öğrenci yaralandı. Sağlık ekiplerince Digor Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve ayakta tedavi edildikleri öğrenildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER