Kars'ın Akyaka ilçesinde akrabalar arasında miras paylaşımı yüzenden çıkan silahlı kavgada 10 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre, Akyaka’da miras paylaşımı akraba aileleri karşı karşıya getirdi. Bunun üzerine çıkan ve silahların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan başına balta darbesi alan B.P.’nin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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