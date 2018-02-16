Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığına gelen M.D, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğunu itiraf etti. Teslim olan M.D. hakkında soruşturma başlatıldı.

AA'nın haberine göre, ilçedeki bir başka olayda ise sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütünün propagandası yaptığı belirlenen F.I, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

M.D. ve F.I'nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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