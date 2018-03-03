Kars'ta iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, Atatürk Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Silahların ateşlendiği kavgada 1 kişi öldü. Olayda çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Olay yerine sevk edilen ambulanslar yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.

Bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, olay yerinden kaçanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER