Kars'ta termometreler eksi 19 dereceyi gösterdi

Kars'ta, kar yağışının ardından etkili olan şiddetli soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının sıfırında altında 19 derece ölçüldüğü kentte, çağlayarak akan Kars Çayı aşırı soğuktan 1 günde dondu.

İL İL HAVA DURUMU

İHA'nın haberine göre, 8 ayı kar, kış ve soğuk olan kentte soğuktan araçların camları buz tutarken, caddelerde yürüyen vatandaşların adeta nefesi dondu. Termometrelerin eksi 19'u gösterdiği Kars'ta, soğuk havanının önümüzdeki günlerde etkisini artırması bekleniyor.



ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Paşaçayır Mahallesi'nden kent merkezine yürüyerek giden vatandaşlar, havaların çok soğuduğunu söyledi. Vatandaşlar, "Kar yağdı işte gördüğünüz gibi, kışımız geldi. Hava soğuk, dün bu kadar soğuk değildi. Arkada Kars Çayı'mız var. Orası dün don değildi, bugün don olmuş. Allah yardımcımız olsun kışımız geldi artık, bu yolu her gün kullanıyoruz. Havalar sıcaktı, yürüyerek gidip geliyorduk. Ama artık havalar soğuduğu için arabalar da yok, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Akşamları eksi 18'leri, 19'ları buluyor hava, yani Allah yardımcımız olsun" dedi.

Öte yandan, Kars'ta hava sıcaklığı gece eksi 19, gündüz ise güneşe rağmen eksi 17 derece olarak ölçüldü. Soğuk havanın Kars'ta önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği öğrenildi.