Kars'tan gurbete çıkıp 16 şirkete ulaştı

1980 yılında 21 yaşındayken Kars'tan Hollanda'nın yolunu tutan Torunoğulları, sıfırdan başlayan hikayesinin 16 şirketli ve 4 bin çalışanlı bir gruba nasıl dönüştüğünün hikayesini internet medyası ekonomi editörlerine anlattı.

İlk Hollanda'ya gittiğinde dil bilmediğini ve iş bulmakta çok zorlandığını anlatan Torunoğulları, daha sonra içerisinde Türklerin de çok olduğu bir lastik fabrikasında çalışmaya başladığını, aynı anda Hollanda'daki Türklere video kaset kiralama işi yaparak iş hayatına girdiğini söyledi. Torunoğulları, o dönemde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

KASET KİRALAMA İLE BAŞLADI

"İlk 5-6 ay işsiz kaldıktan sonra üzerimde geriye dönmem için çok baskı oldu. Ama ben dönmek istemedim çünkü eğer dönersem başarısız olup dönmüş olacaktım. Ama ben bir şeyleri başarmadan dönme niyetinde değildim.

Önce bir lastik fabrikasına başvurdum ama dil bilmediğim için ilk etapta kabul etmediler. Kısa sürede ücretsiz tercüman desteğiyle dil konusunuı halledip aynı fabrikada işe girdim. Fakat bu kez oradan aldığım para yetmemeye başladı ve ek ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. Bir gün bir iş çıkışı arkadaşımın evine gittim ve evdeki herkesin ekranda bir film izleyip ağladığını gördüm. Bu bana bir fikir verdi ve aynı anda video kaset kiralama işi yapmaya başladım.

Gidip başka bir şehirden kasetleri alıp getiriyor ve kiralıyordum. İş o kadar iyi gitti ki insanlar kaset almak için sıraya girmeye başladı. Ama daha sonra diğer Türkler de bu işe girince kazanç düşmeye başladı ve ben de 1.5 sene sonra bıraktım."

KADERİNİ TENCERE SATIŞI DEĞİŞTİRDİ

Torunoğulları'nın kaderinin tamamen değişmesini sağlayan olay ise tencere satışına başlaması olmuş. Kaset işindeki pazarlama başarısının dikkat çektiğini ve kendisine tencere satması için teklif geldiğini belirten Torunoğulları, şöyle devam etti:

"Bir Belçika firması bölgede tencere satmak istiyordu. Randevu usülü evlere gidip orda yapılan bir satış şekli. Sorup soruşturmuşlar ve beni bulmuşlar. Ben de o zaman daha 23 yaşındayım, ' ne işim olur tencere tava iie' diye düşünüyorum. Ama bir şekilde orada tencere satışına başladım. Satışta benden çok daha iyi insanlar olmasına karşın ben insanları bir araya toplamada ve motive etmede çok iyiydim. Ama yine de aklımda hep işi bırakma düşüncesi vardı.

Bir gün şirket büyük bir toplantı yaptı ve benim anlattıklarımdan çok etkilenip kalmam konusunda ısrar ettiler. Hatta bir tane de araba verdiler. O akşam el sıkıştık ve bu işle devam etmeye karar verdim."

ÖNCE YÜZDE 10 SONRA TAMAMI

Satışlarda kazaılan başarının ardından ortaklık konusunun gündeme geldiğini anlatan Torunoğulları, ilk olarak yüzde 10 hisse ile Edelstaal’e ortak olduğunu belirterek, "O dönem Belçikalılar ve Almanlar vardı ortaklıkta. Sonra hisse payım yüzde 20, ardından yüzde 30 oldu. Gelinen noktada ise üretimde İtalyanlarla yüzde 50 ortaklığımız var ama satışta yüzde 100 bizim. Ürünlerimiz Avrupa'da çok bilinir hale geldi. Zaman içerisinde de üretimi Belçika'dan İtalya'ya taşıdık. Halen İtalya'da çelik tencere üretimine devam ediyoruz" dedi.

Yurtdışında tencere işinden iyi para kazanınca emlak işine de girdiklerini ve 2005 yılında Hollanda’da Den Bosch kentinde Van Berckel caddesini komple satın aldıklarını anlatan Torunoğulları, "Karşılıklı üstte evler, altta dükkanları olan 700-800 metrelik kendimize ait bir caddemiz oldu." diye konuştu.

FETHİYE'YE İNGİLİZLERLE ORTAK TEMA PARK

Türkiye’deki yatırımların ise 90'lı yıllarda başladığını anlatan Torunoğlulları, Sentido Orka ve Orka Hotels adı altında İstanbul, Marmaris ve Fethiye'de otelleri olduğunu bunun yanında yabancılara yönelik çok sayıda villa site inşaatı yaptıklarını anlattı. Son dönemde yaşanan sıkıntılara karşın yabancılara ev satışının devam ettiğini, alıcı profilinde ise bir değişim olduğunu vurguladı. Özellikle Ruslar, Kazaklar, Azeriler ve İranlılara ciddi satış yapıldığını anlatan Torunoğlu, dünyanın dört bir tarafına yayılmış İranlıların Türkiye'yi bir buluşma noktası olarak gördüklerinin altını çizdi.

Yaşanan sorunların geçici olduğuna inandığını belirten Torunoğlu, Türkiye'nin ve Avrupa'nın birbirine ihtiyacı olduğunu ve sorunların çözümünden sonra turizmdeki iyileşmenin daha da hızlanacağını kaydetti.

Villalarla birlikte toplam yatak sayılarının 8 bine ulaştığını anlatan Torunoğlu, yatırımların devam edeceklerini belirterek, "Mesela şu anda Fethiye'ye İngiliz ortağımızla birlikte çok büyük bir tema park yapıyoruz. 60 bin dönüme yayılacak bir alan bu. Şu anda iki parça halinde, eğer ortadaki alanı da alabilirsek devasa bir köy olacak. buraya gelenlerin konaklamaları için de bir tesis yapacağız. Bunun yanında Sultanahmet'te devam eden bir otel inşaatımız var. Şu anda o otelde mahkemeliğiz ama eğer sprun çözülürse onu da hızla tamamlayacağız" dedi.

Torunoğulları, Hollanda'da yaşanan durum ile ilgili de şunları söyledi:

Ben 8 yıl DEİK Avrupa Komite Başkanlığı görevini yürüttüm. Bugüne kadar yapılmamış belki de yapılmayacak zirveler yaptım. Biliyorsunuz Hollanda’da bir kriz yaşadık. Sayın Bakanımızı almadılar. İkinci günü Hollanda Dışişleri Bakanı heyetiyle bir araya geldik; sebep neyse tansiyonu düşürelim dedik. Çünkü Hollandalı iş adamlarının burada 22 milyar dolarlık yatırımı var, keza bizim Hollanda’da 9 milyar dolarlık yatırımımız var. Hollanda’ya sattığımız kadar Hollanda’dan mal alıyoruz. Kavgayla, sürtüşmeyle bir yere varamayız."