Karsan BMW'den motor ve batarya alacak

Bursa’da, toplu taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan, dünyanın lider premium otomobil markalarından biri olan BMW ile elektrikli motorlu araçlar için tedarik anlaşması yaptı. Karsan CEO’su Okan Baş, “Karsan ile BMW Grubu arasındaki tedarik anlaşmasının diğer projelerde de devam edeceğini tahmin ediyoruz. Kendi ürünlerini sıfırdan tasarlayıp üreten ve pazara sunan yüzde 100 Türk markası olarak Avrupa’da ve ABD’de de önemli ihalelere giriyor, ticari araç alanında dünyaya çözümler sunmayı sürdürüyoruz. BMW ile yaptığımız tedarik anlaşması da müşterilerimiz tarafından takdir ve talep edilen ürünlerimizin özelliklerini elektrikli versiyonlarında da korumamıza ve hatta bir adım öteye taşımamıza olanak sağlamıştır” diye konuştu.
JEST MODELİ MADRİD İHALESİ İÇİN GELİŞTİRİLDİ
Anlaşmanın ilk ürünü olan Jest Electric, BMW teknolojisi ile birleşerek elektriklendi. 100 bin adetlik satış rakamıyla sınıfının en çok satılan elektrikli otomobili unvanını elinde bulunduran BMW i3’ün elektrikli motoru ve bataryasıyla güçlenen Jest Electric bu sayede sürüş güvenliği, dayanıklılık ve performans avantajı da yakaladı. Jest Electric, Madrid Belediyesi ihalesine yönelik kapsamlı testlerde tek şarj ile 180 kilometrelik menzile ve 18 saatlik çalışma süresine ulaşmayı başardı. Gazete Habertürk'ün haberine göre Jest Electric, BMW’nin 94 ampersaat (Ah) veya 33 kilovatsaat (kWh) kapasiteli yüksek voltajlı lityum iyon piller tarafından besleniyor.
Okan Baş anlaşmayla ABD ve Avrupa pazarında iddialarını artıracaklarını söyledi
JEST + VE ATAK ‘ENGELSİZ YAŞAM FUARI’NA KATILIYOR!
Karsan, Türkiye’nin tek yerli ve engelli dostu minibüs modeli Jest + ile 8 metrelik alçak tabanlı modeli Atak’ı EyafExpo - Engelsiz Yaşam Fuarı’nda sergileyecek. 30 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy’de kapılarını ziyarete açacak fuar, sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla güçlü bir kamuoyu oluşturarak engelliler adına çözüm üretilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.