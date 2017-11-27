Karsan BMW'den motor ve batarya alacak

Bursa’da, toplu taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan, dünyanın lider premium otomobil markalarından biri olan BMW ile elektrikli motorlu araçlar için tedarik anlaşması yaptı. Karsan CEO’su Okan Baş, “Karsan ile BMW Grubu arasındaki tedarik anlaşmasının diğer projelerde de devam edeceğini tahmin ediyoruz. Kendi ürünlerini sıfırdan tasarlayıp üreten ve pazara sunan yüzde 100 Türk markası olarak Avrupa’da ve ABD’de de önemli ihalelere giriyor, ticari araç alanında dünyaya çözümler sunmayı sürdürüyoruz. BMW ile yaptığımız tedarik anlaşması da müşterilerimiz tarafından takdir ve talep edilen ürünlerimizin özelliklerini elektrikli versiyonlarında da korumamıza ve hatta bir adım öteye taşımamıza olanak sağlamıştır” diye konuştu.

JEST MODELİ MADRİD İHALESİ İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Anlaşmanın ilk ürünü olan Jest Electric, BMW teknolojisi ile birleşerek elektriklendi. 100 bin adetlik satış rakamıyla sınıfının en çok satılan elektrikli otomobili unvanını elinde bulunduran BMW i3’ün elektrikli motoru ve bataryasıyla güçlenen Jest Electric bu sayede sürüş güvenliği, dayanıklılık ve performans avantajı da yakaladı. Jest Electric, Madrid Belediyesi ihalesine yönelik kapsamlı testlerde tek şarj ile 180 kilometrelik menzile ve 18 saatlik çalışma süresine ulaşmayı başardı. Gazete Habertürk'ün haberine göre Jest Electric, BMW’nin 94 ampersaat (Ah) veya 33 kilovatsaat (kWh) kapasiteli yüksek voltajlı lityum iyon piller tarafından besleniyor.

Okan Baş anlaşmayla ABD ve Avrupa pazarında iddialarını artıracaklarını söyledi

JEST + VE ATAK ‘ENGELSİZ YAŞAM FUARI’NA KATILIYOR!

Karsan, Türkiye’nin tek yerli ve engelli dostu minibüs modeli Jest + ile 8 metrelik alçak tabanlı modeli Atak’ı EyafExpo - Engelsiz Yaşam Fuarı’nda sergileyecek. 30 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy’de kapılarını ziyarete açacak fuar, sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla güçlü bir kamuoyu oluşturarak engelliler adına çözüm üretilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

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