Karsan, ABD’de Amerikan Posta Servisi (USPS) ihalesini kazanması halinde Morgan Olson ile ortak şirket kurmak için anlaştı.
Daha önceki mutabakat kapsamında USPS ihalesine yönelik olarak Morgan Olson ile ortaklık modeli geliştirilmesi çalışmaları neticesinde; Karsan, Morgan Olson ve Karsan USA; Karsan ile Morgan Olson'un ortak kuracakları şirketin, bizzat Karsan'ın veya Karsan USA'in ana yüklenici olduğu üç alternatif iş modeli üzerinde anlaşıldı.
ABD Posta Servisi ihalesinin Karsan'a veya tarafların ortak kuracakları şirkete ihale edilmemesi veya ihalenin iptal edilmesi, ihale merciinin bizzat Morgan Olson'u veya ortak olarak içerisinde bulunması nedeniyle bulunduğu şirketi Yeni Nesil Posta Aracı Programına dahil olmasını reddetmesi halinde, anlaşma kendilğinden sona erecek.
Öte yandan Karsan, 12 metre otobüs aracının Kuzey Amerika'da satış ve pazarlanması ve bir lisans bedeli karşılığında fikri mülkiyet haklarının Morgan Olson'a lisanslanmasına ilişkin pazar analizi çalışmalarının da sürdüğünü açıkladı.
İLK İMZA EKİM'DE ATILDI
2017'nin Ekim ayında Morgan Olson ile USPS ihalesinin Karsan tarafından kazanılması halinde üretilecek kargo araçlarının ABD'de gerçekleştirilecek üretim safhalarının münhasıran Morgan Olson tarafından gerçekleştirilmesi, bu konuda bir ortaklık modeli geliştirilmesi; Karsan'ın 12 metre otobüs aracının Kuzey Amerika'da satış ve pazarlanmasına ilişkin olarak, 2017 sonuna kadar, bir lisans bedeli karşılığında fikri mülkiyet haklarının Morgan Olson'a lisanslanmasına ilişkin iyi niyet çerçevesinde, pazar analizleri yapılarak nihai sözleşme müzakere edilmesi yönünde mutabakat metni imzalamıştı.
KARSAN'IN YURTDIŞI HAMLELERİ
1966'da kurulan ve 1981'den bu yana yüzde 100 yerel sermaye ile ticari araç üreten Karsan New York taksi ve Miami belediyesi otobüs ihaleleriyle tanınıyor.
Karsan New York taksi ihalesi için özgün olarak geliştirdiği “V1” kod adlı konsept tasarımı ile üç finalist arasında New Yorklular tarafından en çok beğenilen araç seçilmiş ancak ABD'de pazarında daha önceden tecrübesi olmadığı gerekçesiyle elendiği belirtilmişti.
USPS’nin “yeni nesil dağıtım aracı” için prototip üretecek 6 şirketten biri olan Karsan, bunun için BMW ile elektrikli i3 modelinin altyapısını, motorunu ve bataryalarını kullanmak üzere tedarik anlaşması da yaptı.
(Business HT)
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