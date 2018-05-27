Kilis’te, sokakta bilinmeyen bir nedenle baba ile oğlu arasında tartışma yaşandı. Tartışma esnasında genç adam babasının tuttuğu elini çekerken, babasının suratına değdi. Yaşlı adamın burnundan kan geldi. Bunun üzerine sinirlenen yaşlı adam, vatandaşların gözü önünde oğlunu evire çevire dövdü. Oğlunun özür dilemesine karşın yaşlı adam sinirlerine hâkim olamayarak dövmeye devam etti.

Gazete Habertürk'üb haberine göre mahalle sakinleri müdahale ederek, yaşlı adam ile gencin daha fazla kavga etmesine izin vermedi.

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