İtalyan fotoğrafçı Giuseppe D’amico, Rusya’da doğa yürüyüşü sırasında, karşısına çıkan ayıyı görüntülemeyi başardı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre fotoğraflarda ayı, balık avlarken, sudan çıkarken ve kumda yatarken adeta moda çekimindeymiş gibi poz veriyor.

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