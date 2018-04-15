Uzun süre kesintisiz olarak 1. Lig'de yer aldıktan sonra 2015-2016'da 1. Lig'e veda eden Karşıyaka, geçen yıl TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta play-off şansını son maçlarda kaçırdı. Bu sezon transfer yasağı ile sezona başlayan yeşil-kırmızılı ekip, sezon içinde TFF Lisans Kurulu ve FIFA'dan toplam 6 puan silinme cezası aldı.
Karşıyaka'nın olası başka puan silme cezaları, yeşil-kırmızılı taraftarın ve yönetim kurulunun çalışmaları ile önlendi.
Sezon içinde yönetim kurulu değişikliğinin de yaşandığı kulüpte futbol şubesini şirketleştirme çalışmaları da henüz sonuçlanmadı.
Transfer yasağının yanında devre arasında takımdan ayrılan oyuncuların da yer aldığı Karşıyaka, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 31. hafta mücadelesinde Ottocool Karagümrük'e evinde 1-0 mağlup oldu. Fethiyespor'un galip geldiği haftada Karşıyaka'nın bitime 3 maç kala ligden düşmesi kesinleşti.
SÜPER LİG'DEN 3. LİG'E
1959'da Milli Lig adıyla başlayan Süper Lig'de ilk 6 sezonda kesintisiz yer alan Karşıyaka, en son 1995-1996'da en üst seviye ligde bulundu.
Toplamda 16 kez Süper Lig'de mücadele eden yeşil-kırmızılı ekip, uzun süre 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme mücadelesi verdi.
2008-2009 ve 2009-2010'da play-off oynayan Karşıyaka, 2008-2009'da play-off final maçında Kasımpaşa'ya yenilerek Süper Lig'e çıkamadı. Bu sezon TFF 2. Lig'e tutunamayan İzmir temsilcisi, 3. Lig'e kadar geriledi.
Yeşil-kırmızılı ekip, liglerin 3 kategoride oynandığı dönemde 1973-1974'ten itibaren 7 sezon 3. Lig'de yer almıştı. 1979-1980 sezonunda 3. Lig'i küme düşme hattında tamamlayan İzmir temsilcisi, yapılan statü değişikliğiyle bir sonraki sezon 1. Lig'de yer almıştı.
BASKETBOL TAKIMI ZİRVE YAPTI
Futbolda istediği sonuçları alamadığı dönemde basketbol takımı ile başarılara imza atan yeşil-kırmızılı kulüp, 2013-2014'te Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası ile başladığı 2014-2015 sezonunda Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamladı.
Pınar Karşıyaka, 2015-2016'da da THY Avrupa Ligi'nde ilk kez mücadele etti.
Geçen yıl play-off'a kalamayan Pınar Karşıyaka, bu sezon ise ekonomik sebepler nedeniyle sıkıntılar yaşadı. Ligde istediği sonuçları alamayan İzmir temsilcisi, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda ederken, ligde play-off yarışından uzakta kaldı.
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